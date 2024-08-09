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В Красноярском крае бешеный волк покусал людей и животных

В Каратузском районе зарегистрирован случай бешенства животного.

Источник: Комсомольская правда

В селе Моторское Каратузского района бешеный волк покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных. Как сообщили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, сейчас ветеринары делают все возможное для ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения.

Напомним, ранее в том же районе бешенство обнаружили у одной из коров. Губернатору Михаилу Котюкову направили представление о введении карантина.

Справка:

Бешенство — особо опасное заболевание для человека и животных. Передается со слюной при укусе больным животным. Болеют бешенством и дикие животные (лисы, волки, летучие мыши), и домашние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рогатый скот), и грызуны (крысы).

В профилактике бешенства важную роль играет вакцинация домашних, бездомных и диких животных.

здоровье