В Красноярском крае бешеный волк покусал людей и животных

В селе Моторское Каратузского района бешеный волк покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных. Как сообщили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, сейчас ветеринары делают все возможное для ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения.
Напомним, ранее в том же районе бешенство обнаружили у одной из коров. Губернатору Михаилу Котюкову направили представление о введении карантина.
Справка:
Бешенство — особо опасное заболевание для человека и животных. Передается со слюной при укусе больным животным. Болеют бешенством и дикие животные (лисы, волки, летучие мыши), и домашние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рогатый скот), и грызуны (крысы).
В профилактике бешенства важную роль играет вакцинация домашних, бездомных и диких животных.