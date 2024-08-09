В Красноярском крае бешеный волк покусал людей и животных

В селе Моторское Каратузского района бешеный волк покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных. Как сообщили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, сейчас ветеринары делают все возможное для ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения.