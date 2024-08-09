В Перми два мотоциклиста пострадали в жёстком ДТП на Коммунальном мосту

Мотоциклисты пострадали в жёстком ДТП на Коммунальном мосту в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в городском УМВД.
Речь идёт об аварии, которая произошла в краевой столице вечером 8 августа. В пермских телеграм-каналах были опубликованы фотографии и видео с места жёсткой аварии на Коммунальном мосту. На снимках было видно разбитые мотоциклы и легковой автомобиль. Очевидцы рассказывали, что машина вылетела на встречную полосу.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в УМВД России по Перми. В ведомстве подтвердили, что водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения.
«В направлении ул. Окулова двигался автомобиль Lada Xray, под управлением водителя 1990 года рождения, который допустил выезд на полосу встречного движения», — рассказали perm.aif.ru в полиции.
На встречной полосе легковой автомобиль врезался в мотоцикл KMT Super Adventure, которым управлял мужчина 1997 года рождения. От удара авто влетело в ограждение и зацепило второй мотоцикл Triumph с водителем 1985 года рождения.
«В результате автоаварии водители мотоциклов с травмами различной степени госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД сайту perm.aif.ru.
Сотрудниками полиции был составлен протокол в отношении водителя авто по статье КоАП РФ за отказ пройти освидетельствование на опьянение. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства жёсткой аварии.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о пострадавших мотоциклистах в Минздраве Пермского края.