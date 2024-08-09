В Перми два мотоциклиста пострадали в жёстком ДТП на Коммунальном мосту

Речь идёт об аварии, которая произошла в краевой столице вечером 8 августа. В пермских телеграм-каналах были опубликованы фотографии и видео с места жёсткой аварии на Коммунальном мосту. На снимках было видно разбитые мотоциклы и легковой автомобиль. Очевидцы рассказывали, что машина вылетела на встречную полосу.