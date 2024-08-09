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Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими в Лысковском районе

Водители фур не справились с управлениями при съезде с горы.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.

Авария произошла около 6:40 утра 9 августа. 41-летний водитель «Фотона», спускаясь с горы не справился с управлением. Из-за этого у него занесло прицеп. Далее случился выезд на встречку и столкновение с леговушкой «Лада Гранта», а также с «Газелью» по касательной. В этот же момент аналогичная ситуация произошла с водителем «Камаза». Он столкнулся и «Шевроле Нива».

Водитель «Шевроле», а также 3 человека в отечественной легковушке погибли. Еще известно об одном пострадавшем, находящемся в автомобиле «Лада». Отметим, что движение на участке ДТП восстановлено.