Стали известны подробности ДТП с 4 погибшими в Лысковском районе

Авария произошла около 6:40 утра 9 августа. 41-летний водитель «Фотона», спускаясь с горы не справился с управлением. Из-за этого у него занесло прицеп. Далее случился выезд на встречку и столкновение с леговушкой «Лада Гранта», а также с «Газелью» по касательной. В этот же момент аналогичная ситуация произошла с водителем «Камаза». Он столкнулся и «Шевроле Нива».