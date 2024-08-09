Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

На кадрах видно, что внедорожник выезжает на полосы встречного движения на МКАД из-за отсутствия разделительных блоков. Навстречу автомобилю движется большое число машин, из-за чего внедорожник сталкивается с несколькими автомобилями и несколько раз переворачивается. После столкновения движение мгновенно оказалось парализовано. Видеозапись заканчивается тем, что люди выходят из поврежденных автомобилей, чтобы помочь водителю внедорожника.