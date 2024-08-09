В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки 19 БПЛА

Украинская сторона нанесла массированной удар дронами в ночь на 9 августа, глава региона сообщал о детонация взрывоопасных объектов. По данным Минобороны России, всего за ночь над Россией было перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа, из них 19 — над Липецкой областью. ???Еще 26 беспилотников сбили над Белгородской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря???