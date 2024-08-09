В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области

«Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой», — заявил собеседник агентства.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что в районе населенного пункта Стецковка Сумской области уничтожили центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы.
Кроме того, Лебедев рассказал, что Украина несет большие потери при нападении на Курскую область.
«Сумы. <…> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — сообщил Лебедев.
Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника «уничтожаются и не особо возобновляются».
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.