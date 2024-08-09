Встретила его на сайте знакомств: бизнесмен Александр из Испании «нагрел» женщину из Иркутска на 4 млн рублей

32-летняя женщина-экономист обратилась к полицейским с заявлением о том, что у нее похитили крупную сумму денег. Пострадавшая рассказала, что мае 2024 года в онлайн-приложении она познакомилась с Александром, который якобы проживает в Испании. Во время переписки он поделился с ней, что хорошо зарабатывает на фондовом рынке. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Чтобы быть более убедительным, мужчина отправил скриншот об успешно закрытой сделке. Тут-то женщину и заинтересовало предложение, после чего она внесла на брокерский счет первоначальный депозит в размере 50 тысяч рублей.
— Затем к диалогу подключилась «финансовый аналитик». Она предложила взять в банке кредит, а полученную сумму сразу же конвертировать в криптовалюту. Экономист оформила более 6 кредитов на общую сумму 4,2 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
После совершения некоторых торговых сделок женщине выплатили 500 долларов США, которыми она оплатила часть кредита. Спустя время оба афериста исчезли с радаров, а личный кабинет в торговом приложении заблокировался. Соответственно, все переведенные деньги достались мошенникам. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту мошенничества.