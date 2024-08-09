Встретила его на сайте знакомств: бизнесмен Александр из Испании «нагрел» женщину из Иркутска на 4 млн рублей

32-летняя женщина-экономист обратилась к полицейским с заявлением о том, что у нее похитили крупную сумму денег. Пострадавшая рассказала, что мае 2024 года в онлайн-приложении она познакомилась с Александром, который якобы проживает в Испании. Во время переписки он поделился с ней, что хорошо зарабатывает на фондовом рынке. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.