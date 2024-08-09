Играла с одноклассницей: десятилетняя девочка погибла в Минске

Как уточнили в ГУВД, около 22 часов четверга на линию 102 поступил звонок о падении ребенка с высоты. Прибывшие на место оперативники выяснили, что пятиклассница одной из минских школ провожала по лестнице гостивших у нее подруг, и на площадке седьмого этажа выпала из окна.
«Окно было закрыто, но остекление не выдержало веса школьницы и лопнуло, когда она облокотилась на него».
Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, попытались реанимировать ребенка, но в итоге констатировали смерть девочки от полученных травм.
Уточняется, что по информации ИДН, ребенок воспитывался в полноценной семье, в поле зрения правоохранителей не попадала, семья не находилась в социально опасном положении.
В ГУВД напомнили родителям, что дети в силу возраста могут не понимать многих опасностей и могут попасть в беду, оставшись без должного присмотра.
Играла с одноклассницей
Как позже уточнили в Следственном комитете, вечером 8 августа девочка играла со своей одноклассницей. Спускаясь вниз по лестничной клетке, она решила залезть на бетонную балку, которая прилегает к стене здания.
«Когда девочка захотела спуститься, она присела на выступ и, потеряв равновесие, оперлась об оконный проем, после чего выпала из него на козырек второго этажа», — уточнили в СК.
Там добавили, что Фрунзенский РОСК проводится проверка по факту гибели девочки. Отмечается, что следователи уделят особое внимание установлению причин, которые привели к трагедии.
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