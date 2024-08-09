Играла с одноклассницей: десятилетняя девочка погибла в Минске

Как уточнили в ГУВД, около 22 часов четверга на линию 102 поступил звонок о падении ребенка с высоты. Прибывшие на место оперативники выяснили, что пятиклассница одной из минских школ провожала по лестнице гостивших у нее подруг, и на площадке седьмого этажа выпала из окна.