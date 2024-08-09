В Челнах мужчину насмерть придавило стеной

По данным прокуратуры, накануне примерно в 13 часов дня на территории стройки по проспекту Вахитова обвалилась стена. В результате этого 37-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Надзорное ведомство расследует обстоятельства произошедшего и проверит, соблюдались ли требования безопасности при проведении строительных работ. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.