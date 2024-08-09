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В Челнах мужчину насмерть придавило стеной

В Набережных Челнах 37-летнего мужчину на стройке насмерть придавила обвалившаяся стена. Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, накануне примерно в 13 часов дня на территории стройки по проспекту Вахитова обвалилась стена. В результате этого 37-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Надзорное ведомство расследует обстоятельства произошедшего и проверит, соблюдались ли требования безопасности при проведении строительных работ. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура