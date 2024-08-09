В Волгоградской области потушили ночной пожар в магазине

Любопытно, что несколькими часами ранее в Волгоградской области чуть не загорелся еще один магазин — в городе Фролово. Но, к счастью, инцидент не привел к серьезным последствиям. Приехавшие на вызов спасатели установили, что в торговом зале произошло короткое замыкание без последующего горения.