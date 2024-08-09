Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области потушили ночной пожар в магазине

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в городе Волжском.

8 августа в 23.50 диспетчер пожарно-спасательной службы получил сигнал о возгорании в магазине на улице Клавы Нечаевой в городе-спутнике Волгограда.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы увидели, что в помещении торговой точки горит холодильное оборудование и обшивка стен из пластика.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пламя было ликвидировано в 00.34.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Любопытно, что несколькими часами ранее в Волгоградской области чуть не загорелся еще один магазин — в городе Фролово. Но, к счастью, инцидент не привел к серьезным последствиям. Приехавшие на вызов спасатели установили, что в торговом зале произошло короткое замыкание без последующего горения.

пожары