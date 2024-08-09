Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Шамарин частично признал вину по делу о получении взятки

Отстраненный от должности начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, замглавы Генштаба армии генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал вину по делу о получении взятки. Об этом 9 августа сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Шамарин частично признал вину — в получении 19 млн рублей», — сказал он журналистам.

Адвокат уточнил, что защита не согласна с квалификацией дела, она признает, что Шамарин получил эту сумму, но не считает, что это взятка.

Дюкин также рассказал о том, что еще в марте Мосгорсуд освободил из колонии экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина за дачу показаний по делу генерала. Он был осужден на 4,5 года за хищения в феврале 2022 года.

«Суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы», — сказал адвокат.

Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в получении взятки в 36 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Шамарин получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” взятку в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что военный распорядился деньгами “по своему усмотрению”.

Новость дополняется