Генерал Шамарин частично признал вину по делу о получении взятки

Дюкин также рассказал о том, что еще в марте Мосгорсуд освободил из колонии экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина за дачу показаний по делу генерала. Он был осужден на 4,5 года за хищения в феврале 2022 года.