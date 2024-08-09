Генерал Шамарин частично признал вину по делу о получении взятки

«Шамарин частично признал вину — в получении 19 млн рублей», — сказал он журналистам.
Адвокат уточнил, что защита не согласна с квалификацией дела, она признает, что Шамарин получил эту сумму, но не считает, что это взятка.
Дюкин также рассказал о том, что еще в марте Мосгорсуд освободил из колонии экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина за дачу показаний по делу генерала. Он был осужден на 4,5 года за хищения в феврале 2022 года.
«Суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы», — сказал адвокат.
Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в получении взятки в 36 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
По данным следствия, Шамарин получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” взятку в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что военный распорядился деньгами “по своему усмотрению”.
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