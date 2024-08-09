В Курской области объявили ЧС федерального характера

8 августа Минобороны сообщило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», а попытка прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются. В период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей.