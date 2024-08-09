В Курской области объявили ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера, сообщили в МЧС.
«В области установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении.
Решение приняла правительственная комиссия.
Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 500 млн руб.
Утром 6 августа украинские подразделения вошли на территорию приграничных районов Курской области. Днем 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил вглубь российской территории остановлено, вечером того же дня в регионе объявили режим ЧС.
В связи с режимом ЧС, в нескольких районах Курской области стала доступна бесплатная мобильная связь. С ее помощью жители смогут позвонить на все номера по России и отправить СМС, а также воспользоваться мобильным интернетом.
В приграничных районах региона эвакуация идет круглосуточно. Врио главы области Алексей Смирнов сообщил, что людей будут вывозить автобусами и поездами. Путин пообещал, что им выплатят по 10 тыс. руб. В РЖД заявили, что вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров.
8 августа Минобороны сообщило, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», а попытка прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются. В период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей.