В курском Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава поселка

«Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек… Автоматных очередей не слышно… По крайней мере, у нас в поселке никого нет — ни техники военной, ни людей военных», — сказал он.
Примерно в километре от поселка Коренево есть село Коренево, и, по словам Пугачева, его жители рассказывают примерно то же самое.
Собеседник добавил, что по поселку еще ни разу не стреляли, разрушений на территории нет. Пугачев отметил, что сейчас занят работой с населением — в частности, помогает уехать тем, кто принял такое решение — сегодня утром отвез людей из Коренево в Рыльск.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.