Минобороны сообщило о предотвращении рейдов ВСУ вглубь Курской области

Ведомство заявило о поражении сил и техники ВСУ возле сел Дарьино и Гоголевка, поселков Меловой и Никольский, а также на западной окраине города Суджа. В районе поселка Южный авиация уничтожила пять бронетранспортеров «Страйкер», а у села Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой машины «Козак». Также Минобороны сообщило об ударах по украинским резервам в Сумской области Украины.