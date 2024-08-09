Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавшего от следствия экс-чиновника из Ростова уличили в превышении полномочий

Экс-чиновника из Ростова уличили в мошенничестве и превышении полномочий, ведется розыск.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего чиновника из Ростова-на-Дону, находящегося в межгосударственном розыске, уличили еще в одном нарушении уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о бывшем начальнике отдела развития нестационарной торговли управления торговли и бытового обслуживания донской столицы.

Предварительно, экс-представитель мэрии превысил свои полномочия (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и вне конкурса подписал незаконный договор о размещении торговой точки в черте города.

Известно, что подозреваемый занимал управленческую должность с 2019 по 2022 год. В 2023 году он скрылся от следствия после обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, ранее лжевоенного из Ростовской области задержали за хищение дронов и средств РЭБ.