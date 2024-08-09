Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

По данным издания, Поддубный был направлен из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Военкор в сознании, общается с врачами и имеет хороший аппетит. Уточняется, что серьезные операции ему не требуются, он идет на поправку и дышит с помощью кислородной маски.