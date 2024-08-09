Стало известно состояние ребенка с ожогами, доставленного из Чечни в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ПИМУ.
Ребенка доставили в Университетскую клинику ПИМУ. При поступлении врачи оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ожоги 2−3 степени зафиксированы на площади 50% поверхности тела, их локализация — голова, туловище, верхние конечности и правая нижняя конечность, раны глубокие.
Сейчас пациент находится в сознании в реанимации. Медики проводят комплексную медикаментозную терапию, готовят его к операции.
Напомним, инцидент произошел в частном доме в селе Алхан-Юрт 5 августа. Восьмилетний мальчик получил ожоги из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.
Вчера, 8 августа, ребенка доставили спецбортом в Нижний Новгород для дальнейшего лечения. В дороге его сопровождали медики.