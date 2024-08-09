Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно состояние ребенка с ожогами, доставленного из Чечни

Ребенок находится на лечении в Университетской клинике ПИМУ.

Стало известно состояние ребенка с ожогами, доставленного из Чечни в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ПИМУ.

Ребенка доставили в Университетскую клинику ПИМУ. При поступлении врачи оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ожоги 2−3 степени зафиксированы на площади 50% поверхности тела, их локализация — голова, туловище, верхние конечности и правая нижняя конечность, раны глубокие.

Сейчас пациент находится в сознании в реанимации. Медики проводят комплексную медикаментозную терапию, готовят его к операции.

Напомним, инцидент произошел в частном доме в селе Алхан-Юрт 5 августа. Восьмилетний мальчик получил ожоги из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.

Вчера, 8 августа, ребенка доставили спецбортом в Нижний Новгород для дальнейшего лечения. В дороге его сопровождали медики.

здоровье