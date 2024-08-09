Стало известно состояние ребенка с ожогами, доставленного из Чечни

Ребенка доставили в Университетскую клинику ПИМУ. При поступлении врачи оценивали состояние мальчика как крайне тяжелое, ожоги 2−3 степени зафиксированы на площади 50% поверхности тела, их локализация — голова, туловище, верхние конечности и правая нижняя конечность, раны глубокие.