Что известно об операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области

По данным ведомства, за все время действий противник потерял до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
- Операция по уничтожению украинских формирований в приграничном районе Курской области продолжается, сообщили в Минобороны России.
- ВС России за сутки пресекали попытки рейдовых действий ВСУ вглубь российской территории.
- Военные нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.
- Авиация поразила резервы противника на территории Сумской области.
Потери ВСУ
- ВСУ за все время действий на курском направлении потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров.
- За сутки потери противника составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.
Заявления местных властей
- Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, организована система оказания помощи вынужденным переселенцам, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
- Работа по эвакуации людей в Суджанском районе идет во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ, заявил ТАСС глава района Александр Богачев.
- Врио губернатора опубликовал номера телефонов для помощи жителям приграничья.