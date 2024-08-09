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Что известно об операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области за сутки составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, за все время действий противник потерял до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обстановка в регионе

  • Операция по уничтожению украинских формирований в приграничном районе Курской области продолжается, сообщили в Минобороны России.
  • ВС России за сутки пресекали попытки рейдовых действий ВСУ вглубь российской территории.
  • Военные нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.
  • Авиация поразила резервы противника на территории Сумской области.

Потери ВСУ

  • ВСУ за все время действий на курском направлении потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров.
  • За сутки потери противника составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.

Заявления местных властей

  • Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, организована система оказания помощи вынужденным переселенцам, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
  • Работа по эвакуации людей в Суджанском районе идет во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ, заявил ТАСС глава района Александр Богачев.
  • Врио губернатора опубликовал номера телефонов для помощи жителям приграничья.