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Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Город Шебекино и четыре села в Белгородской области остались без электричества в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В селе Нежеголь Шебекинского городского округа частный дом дважды атакован БПЛА — повреждены остекление и фасад. Кроме того, в Шебекинском округе повреждена линия электропередачи: временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично — в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Валуйском городском округе в селе Старый Хутор с беспилотника сброшено взрывное устройство, повреждены два автомобиля и частный дом. В хуторе Климовое Борисовского района два дрона ударили по частному дому. Начавшийся пожар был оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее администрацией огнетушителя. Как отметил глава региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.