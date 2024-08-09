Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ

Губернатор добавил, что в Валуйском городском округе в селе Старый Хутор с беспилотника сброшено взрывное устройство, повреждены два автомобиля и частный дом. В хуторе Климовое Борисовского района два дрона ударили по частному дому. Начавшийся пожар был оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее администрацией огнетушителя. Как отметил глава региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.