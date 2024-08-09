В Пермском крае мужчина получил срок за жестокое убийство возлюбленной

В Пермском крае оставили без изменения обвинительный приговор 33-летнему мужчине, который в ходе ссоры плеснул в лицо возлюбленной бензин. Женщина в это время курила, стоя у раскаленной топки печи. Она получила ожоги 45% тела и за день до Нового года умерла.