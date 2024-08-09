В Пермском крае мужчина получил срок за жестокое убийство возлюбленной

В Пермском крае оставили без изменения обвинительный приговор 33-летнему мужчине, который в ходе ссоры плеснул в лицо возлюбленной бензин. Женщина в это время курила, стоя у раскаленной топки печи. Она получила ожоги 45% тела и за день до Нового года умерла.
В Пермском краевом суде раскрыли подробности уголовного дела. В первых числах декабря прошлого года пара выпивала спиртное в одной из квартир села Нижний Пальник. Неожиданная ссора возникла на «пустом месте»: женщина отказалась дать своему возлюбленному сигарету.
Обидевшись, мужчина схватил бутылку с бензином, подошел к курящей даме сердца и плеснул ей в лицо горючей жидкостью. Пламя охватило ее лицо, шею и руки. Через несколько недель от полученных травм женщина умерла.
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Пермского районного суда в отношении 33-летнего мужчины.
«В апелляционной жалобе осужденный утверждал, что его действия, повлекшие смерть сожительницы, не были умышленными. Просил смягчить ему наказание, поскольку ранее судим не был, имеет пятерых малолетних детей», — пояснили в краевом суде.
Мужчину признали виновным в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. В порядке гражданского судопроизводства он также должен компенсировать матери погибшей женщины моральный вред в размере 2 млн руб.