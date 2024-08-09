Дело врача Марии Левицкой попало под контроль главы Следкома

Внимание к истории скандальной клиники «Абриелль» и пластического хирурга Марии Левицкой, по вине которой погибла петербурженка, не утихает по сей день. Меньше года назад 47-летняя женщина скончалась в результате сочетанных операций. Трагедия всколыхнула сотни жалоб от выживших, но искалеченных пациенток доктора. Кроме того, в ходе расследования стали выясняться новые нарушения и преступления в работе «Абриелль» и главврача Левицкой.
Бывшие сотрудники клиники обвинили главного врача в служебном подлоге: они утверждают, что после смерти Анны Фёдоровой в медицинском учреждении Левицкая требовала удаления записей с камер наблюдения и уничтожения медицинских документов.
Накануне в Василеостровском районном суде прошло заседание по иску бывшего юриста клиники Екатерины Стариковой к «Абриелль». Именно эта сотрудница отказалась фальсифицировать документацию по неудачным операциям Левицкой. Также она отказалась ночью до и после обыска СК РФ выносить из помещения клиники карты пациентов. За что и была уволена по статье «Прогул».
В настоящий момент Следком ведёт уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее spb.aif.ru писал, что судмедэксперты установили вину клиники «Абриелль» в смерти Анны Фёдоровой, погибшей в результате пластических операций.