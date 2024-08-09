Дело врача Марии Левицкой попало под контроль главы Следкома

Внимание к истории скандальной клиники «Абриелль» и пластического хирурга Марии Левицкой, по вине которой погибла петербурженка, не утихает по сей день. Меньше года назад 47-летняя женщина скончалась в результате сочетанных операций. Трагедия всколыхнула сотни жалоб от выживших, но искалеченных пациенток доктора. Кроме того, в ходе расследования стали выясняться новые нарушения и преступления в работе «Абриелль» и главврача Левицкой.