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Выживший в смертельном ДТП в Башкирии 12-летний мальчик находится в реанимации

Выживший в смертельном ДТП в Башкирии 12-летний мальчик находится в реанимации.

Источник: ГАИ РБ

Выживший в смертельном ДТП в Башкирии 12-летний мальчик находится в реанимации. Об этом агентству «Башинформ» 9 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

«Пациент находится в реанимации больницы Сибая в стабильно тяжелом состоянии».

проинформировали в ведомстве.

Напомним, по предварительным данным ГАИ РБ, накануне на 10 км автодороги Бекешево — 2-е Иткулово 39-летний водитель за рулём Chevrolet Cruze на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два его пассажира, мужчины, 41 и 34 лет, скончались до приезда скорой медпомощи. Также в салоне автомобиля находился 12-летний мальчик, его с травмами госпитализировали прибывшие на место ЧП медицинские работники.