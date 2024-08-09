Выживший в смертельном ДТП в Башкирии 12-летний мальчик находится в реанимации.

Напомним, по предварительным данным ГАИ РБ, накануне на 10 км автодороги Бекешево — 2-е Иткулово 39-летний водитель за рулём Chevrolet Cruze на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два его пассажира, мужчины, 41 и 34 лет, скончались до приезда скорой медпомощи. Также в салоне автомобиля находился 12-летний мальчик, его с травмами госпитализировали прибывшие на место ЧП медицинские работники.