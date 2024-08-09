Ураганный ветер и крупный град ожидается в Новосибирске 10 августа

−10 августа в Хакасии сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более; 10 августа в центральных и южных районах Красноярского края сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 25 м/с и более. 10-го и 11 августа в Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с (10 августа до 22 м/с). 10—11 августа в Томской, Кемеровской областях 12 августа в Иркутской области сильный дождь, — сообщает Гидрометцентр.