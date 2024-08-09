Ураганный ветер и крупный град ожидается в Новосибирске 10 августа

«Бюллетень опасных и неблагоприятных явлений погоды», размещенный на официальном сайте Гидрометцентра России, обещает новосибирцам дождь (10 августа сильный), гроза, град, ветер до 23 м/с.
Неблагоприятные погодные явления придут и в другие сибирские регионы.
−10 августа в Хакасии сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более; 10 августа в центральных и южных районах Красноярского края сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 25 м/с и более. 10-го и 11 августа в Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с (10 августа до 22 м/с).
Летнего тепла в выходные дни, понятно, ждать не приходится. Сервис gismeteo прогнозирует днем в субботу всего +19, ночью +16.
«Яндекс. Погода» еще более не радует: днем +17, ночью +14 и ливень.
«Метеосервис» обещает, что +17 будет только после трех часов дня. Все остальное время температура не превысит +14…+16 градусов. Единственная оптимистичная новость — дождь, который начнется в субботу ночью, закончится около 12 часов дня.
Екатерина СОСНИНА.