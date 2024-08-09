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Иркутянка едва не сожгла сестру с ее ребенком из-за затянувшегося конфликта

Полиция Иркутска задержала женщину, которая подожгла пристрой дома, где живет ее сестра. К счастью, огонь удалось быстро потушить, и он не перекинулся на дом, где в тот момент находились люди, включая маленького ребенка. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел ночью 5 августа. Правоохранителям и пожарным поступил сигнал о поджоге деревянного пристроя частного дома. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Затем делом занялись полицейские. Они опросили соседей, изучили видео с находящихся неподалеку камер наблюдения и установили, что ночью к дому потерпевшей приходила некая женщина.

Потерпевшая опознала в злоумышленнице свою родную сестру. В этот же день оперативники разыскали предполагаемую виновницу и доставили в отдел полиции, — уточняется в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.

52-летняя задержанная вину отрицать не стала, заявив, что преступление совершила из-за «затянувшегося конфликта на фоне имущественного вопроса». На иркутянку завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.