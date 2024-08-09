Иркутянка едва не сожгла сестру с ее ребенком из-за затянувшегося конфликта

Полиция Иркутска задержала женщину, которая подожгла пристрой дома, где живет ее сестра. К счастью, огонь удалось быстро потушить, и он не перекинулся на дом, где в тот момент находились люди, включая маленького ребенка. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.