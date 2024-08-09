В Перми расследуют уголовное дело о полученных ребенком ожогах на квадроцикле

Ребенок получил ожоги во время прогулки на квадроциклах вместе с родителями 2 сентября 2023 года. Уголовное дело находится в производстве следственного управления СК России. Родители пострадавшей девочки утверждают, что их ребенок прошел через три операции по удалению кожи, сейчас дочери требуется длительное восстановление.
По информации «Эхо Перми», на то время 9-летний ребенок пострадал из-за сгоревшего предохранителя на квадроцикле, из-за которого вытек антифриз. Компания, по вине которой произошел несчастный случай, до сих пор не компенсировала нанесенный ущерб.
В СУ СК РФ отметили, выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования.
«Вопрос возмещения вреда, причиненным преступлением, будет решен в судебном порядке», — заявили в ведомстве.
Виновным в преступлении грозит штраф до 300 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 360 часов. Статья уголовного кодекса также подразумевает ограничение свободы на срок до 2 лет.