В Перми расследуют уголовное дело о полученных ребенком ожогах на квадроцикле

Ребенок получил ожоги во время прогулки на квадроциклах вместе с родителями 2 сентября 2023 года. Уголовное дело находится в производстве следственного управления СК России. Родители пострадавшей девочки утверждают, что их ребенок прошел через три операции по удалению кожи, сейчас дочери требуется длительное восстановление.