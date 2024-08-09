Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека угнали понтон и врезались в мост в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа, ФедералПресс. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет ЧП, которое произошло у Литейного моста в Северной столице. Все началось с того, что четверо граждан угнали понтон.

«По предварительным данным, четверо граждан в состоянии алкогольного опьянения 9 августа 2024 года незаконно отшвартовали понтон и не смогли справиться с его управлением», — говорится в сообщении ведомства.

Однако угонщики не смогли справиться с управлением и врезались в опору Литейного моста в Северной столице. К счастью, обошлось без пострадавших. Конструкция моста также не повреждена. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства ЧП.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что решетку Поцелуева моста восстановили после трагедии с автобусом в Петербурге.

Прокуратура