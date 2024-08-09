Четыре человека угнали понтон и врезались в мост в Петербурге

«По предварительным данным, четверо граждан в состоянии алкогольного опьянения 9 августа 2024 года незаконно отшвартовали понтон и не смогли справиться с его управлением», — говорится в сообщении ведомства.
Однако угонщики не смогли справиться с управлением и врезались в опору Литейного моста в Северной столице. К счастью, обошлось без пострадавших. Конструкция моста также не повреждена. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства ЧП.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что решетку Поцелуева моста восстановили после трагедии с автобусом в Петербурге.