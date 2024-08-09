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Мэр Курчатова сообщил о боях в нескольких десятках километров от города

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны вчера сообщило, что продвижение ВСУ удалось остановить. По словам мэра Курчатова, бои идут в нескольких десятках километров от города с крупнейшей в регионе АЭС.

Источник: Григорий СысоевИТАР-ТАСС

В нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия, обстановка остается напряженной, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Корпунков.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме. Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле», — написал он.

Корпунков призвал жителей города не поддаваться панике и «информационным провокациям врага». По его словам, украинские власти используют против жителей Курской области не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ». «Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить! Доверяйте только официальным источникам информации. Сохраняйте спокойствие и веру в нашу победу!» — заключил он.

Курчатов — административный центр Курчатовского района и третий по величине город Курской области с населением около 40 тыс. человек. Город расположен примерно 65 км от границы с Украиной.

В Курчатове расположена действующая Курская АЭС. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому ранее сегодня придали федеральный статус. Накануне, 8 августа, Минобороны отчитывалось, что российские войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах.

По данным военного ведомства за сегодня, потери ВСУ за последние трое суток составили 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», уточнили в министерстве.

По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Российский президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ее цель — усиление позиций на переговорах.