Мэр Курчатова сообщил о боях в нескольких десятках километров от города

Корпунков призвал жителей города не поддаваться панике и «информационным провокациям врага». По его словам, украинские власти используют против жителей Курской области не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ». «Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить! Доверяйте только официальным источникам информации. Сохраняйте спокойствие и веру в нашу победу!» — заключил он.