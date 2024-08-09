Мошенники обманули 9-летнюю девочку и похитили у ее отца 140 тысяч в Забайкалье

40-летний житель Читы обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли 140 тысяч рублей с банковской карты. Правоохранители выяснили, что на телефон 9-летней дочери пострадавшего пришло сообщение о том, что ей необходимо погасить кредит. Об этом сообщили в ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Забайкалья.
— Отмечается, что после сообщения о задолженности злоумышленник стал угрожать девочке, что её семью ждёт уголовная ответственность. Испугавшись, ребёнок отправила данные банковской карты отца, а после все приходящие на его телефон смс-коды, — рассказали в агентстве.
Таким образом, аферисты оформили за жителя Забайкалья кредитную карту, с которой в дальнейшем и перевели 140 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экономист из Иркутска отправила мошенникам более четырех миллионов рублей.