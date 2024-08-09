Мошенники обманули 9-летнюю девочку и похитили у ее отца 140 тысяч в Забайкалье

40-летний житель Читы обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли 140 тысяч рублей с банковской карты. Правоохранители выяснили, что на телефон 9-летней дочери пострадавшего пришло сообщение о том, что ей необходимо погасить кредит. Об этом сообщили в ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Забайкалья.