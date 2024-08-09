Два самолета в Новосибирске изменили маршрут из-за проблем с оборудованием

Инцидент произошел 8 августа в 19:35. Самолет Е-170 вылетал из Новосибирска в Улан-Удэ, из-за неполадок с оборудованием экипажу пришлось освободить взлетную полосу и зарулить на стоянку для проверки оборудования. В это время Boeing-737, летевший из Сочи в Новосибирск, планировал совершить посадку, но из-за инцидента вынужден был уйти на второй круг для предоставления времени на проверку взлетной полосы.