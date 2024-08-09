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Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

Мужчина из Москвы Николай Рыльский, нашедший на дороге раненого военного корреспондента Евгения Поддубного, рассказал о его спасении. Его комментарий передает RT.

Источник: РИА "Новости"

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения [Поддубного]», — вспомнил Рыльский.

По его словам, рядом с военкором был человек, который оказывал ему помощь. Затем Рыльский посадил Поддубного в свою машину и повез в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь. Отмечается, что журналист был весь в крови, а его одежда была разодрана в клочья.

Когда они подъехали к больнице, то оказалось, что там никого нет. После этого москвич передал пострадавшего волонтерам.

Уточняется, что Рыльский живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии Поддубного. По данным СМИ, журналист был переведен из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Военкор в сознании, общается с врачами и имеет хороший аппетит.

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал машину с Поддубным. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу.