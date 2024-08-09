Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

По его словам, рядом с военкором был человек, который оказывал ему помощь. Затем Рыльский посадил Поддубного в свою машину и повез в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь. Отмечается, что журналист был весь в крови, а его одежда была разодрана в клочья.