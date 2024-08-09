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Пермячка заплатит 200 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании аэропорта

Женщина также успела сообщить о ложных минированиях двух торговых центров города.

В Перми Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летней женщины. Ее признали виновной в совершении заведомо ложных сообщений об актах терроризма в городе.

В начале января 2023 года пермячка из хулиганских побуждений совершила три телефонных звонка в аэропорт «Большое Сваино» в Перми и службу «112». Она сообщила заведомо ложные сведения о минировании здания аэровокзала и двух торговых центров.

В Уральской транспортной прокуратуре «Комсомолке» пояснили, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде штрафа размером 200 тыс. руб.

Над Пермью в ночь на 2 августа пытались ослепить лазером пилотов двух самолетов. Попытки ослепления лазером пилотов предприняли при заходе самолетов на посадку в аэропорт «Большое Савино».

Прокуратура