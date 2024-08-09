В Ростове водителя автобуса будут судить за гибель 10-летней девочки

По данным следствия, мужчина выпустил пассажиров на конечной остановке, но не удостоверился в том, что все вышли. В итоге, когда он вновь поехал и открыл переднюю дверь, на дорогу выпала девочка. Она получила травмы и скончалась в больнице через несколько дней после случившегося.