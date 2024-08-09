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В Ростове водителя автобуса будут судить за гибель 10-летней девочки

В Ростове в суд передали дело о смерти 10-летней девочки, выпавшей из автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в суд передали дело водителя автобуса, подозреваемого в нарушении ПДД, из-за которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.

— Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, — прокомментировали в СК.

Водитель ответит перед законом по части 3 статьи 263 УК РФ.

По данным следствия, мужчина выпустил пассажиров на конечной остановке, но не удостоверился в том, что все вышли. В итоге, когда он вновь поехал и открыл переднюю дверь, на дорогу выпала девочка. Она получила травмы и скончалась в больнице через несколько дней после случившегося.