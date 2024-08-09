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В Симферополе иномарка влетела в питбайк — пострадал ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе водитель иномарки сбил питбайк под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок госпитализирован, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского МВД.

По данным правоохранителей, авария случилась 8 августа в 19:00 на улице Кирпичной. Предварительно установлено, что 28-летний водитель Chevrolet Cruze при повороте не уступил дорогу питбайку Progasi smart под управлением 15-летнего подростка.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

В этот же день в Черноморском районе Крыма 66-летний водитель Skoda Rapid не справился с управлением, вылетел за пределы дороги, врезался в дерево и погиб.