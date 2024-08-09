Иностранная парусная яхта села на мель в районе Кронштадта

Напомним, рано утром 9 августа четверо пьяный петербуржцев незаконно отшвартовали понтон, но полюбоваться видами Петербурга с Невы не удалось. Мужчины не справились с управлением и влетели в опору Литейного моста. Никто из присутствующих на борту не пострадал. Конструкция переправы также не получила заметных повреждений.