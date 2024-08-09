Иностранная парусная яхта села на мель в районе Кронштадта

Парусная яхта села на мель в акватории Финского залива в районе Кронштадта. Судно прибыло из иностранного государства. Инцидентом заинтересовались стражи правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
— Сотрудники ведомства выяснили, что судно пришло из иностранного государства. Транспорт село на камни. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.
К слову, из-за случившегося в акватории Финского залива разлива нефтепродуктов не произошло, судоходству яхта не мешает.
Напомним, рано утром 9 августа четверо пьяный петербуржцев незаконно отшвартовали понтон, но полюбоваться видами Петербурга с Невы не удалось. Мужчины не справились с управлением и влетели в опору Литейного моста. Никто из присутствующих на борту не пострадал. Конструкция переправы также не получила заметных повреждений.