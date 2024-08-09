Минобороны сообщило о переброске военной техники в Курскую область

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери ВСУ за сутки составили 280 военнослужащих, а за все время боевых действий на курском направлении — 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», уточняли в министерстве.