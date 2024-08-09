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В Курской области Су-34 нанесли удар по военной технике ВСУ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.