Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки

В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Патологоанатому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.