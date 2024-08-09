Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки

По данным ведомства, он с 2017 по 2024 годы получил от своих подчиненных не менее 1,28 млн рублей за разрешение взымать плату от родственников усопших за исследования и проведение танатокосметологии трупов.
«В указанном учреждении данные услуги являлись платными, однако, получив одобрение от начальника, санитары не проводили оплату через кассу, пользуясь при проведении всех манипуляций помещениями, оборудованием и препаратами патологоанатомического отделения», — уточняют в пресс-службе.
В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Патологоанатому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Решением Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.