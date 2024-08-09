Автомобиль Subaru влетел в магазин в Первоуральске

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Автомобиль влетел в дом № 15а/1 на улице Вайнера. За рулем был мужчина 1953 года рождения. В момент ДТП был трезв. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза.
В результате аварии никто не пострадал. Была повреждена входная группа.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к аккуратному вождению транспортными средствами и выбору безопасной скорости движения», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 5 августа возле Первоуральска произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате которого травмы получили пять человек.
По предварительной информации, водитель грузовика FAW не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендэ Солярис», допустил с нем столкновение.