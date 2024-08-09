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Автомобиль Subaru влетел в магазин в Первоуральске

Днем 9 августа в Первоуральске водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и влетел во входную группу местного магазина.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Автомобиль влетел в дом № 15а/1 на улице Вайнера. За рулем был мужчина 1953 года рождения. В момент ДТП был трезв. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза.

В результате аварии никто не пострадал. Была повреждена входная группа.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к аккуратному вождению транспортными средствами и выбору безопасной скорости движения», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что 5 августа возле Первоуральска произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате которого травмы получили пять человек.

По предварительной информации, водитель грузовика FAW не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендэ Солярис», допустил с нем столкновение.