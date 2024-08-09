Кадыров высказался о сроках остановки ВСУ в Курской области

Ранее соратник главы Чечни Апти Алаудинов оценил силы России для остановки ВСУ в Курской области. Он заявил, что в регионе не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. По его словам, ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов, так как в них «не было никаких средств, сил и ресурсов».