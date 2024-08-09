Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы в Москве с кишечной инфекцией

Сообщается также, что в ходе эпидемиологического расследования изъято 793 кг пищевой продукции. Выяснилось, что на полуфабрикатах и на готовых блюдах не указан срок годности, обнаружены заготовки с уже истекшим сроком хранения, а также пищевые продукты без маркировки.