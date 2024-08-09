Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы в Москве с кишечной инфекцией

«Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников Черкизовского мясокомбината. На 9 августа в инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО “СС Ресторанс энд кафе”», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в ходе эпидемиологического расследования изъято 793 кг пищевой продукции. Выяснилось, что на полуфабрикатах и на готовых блюдах не указан срок годности, обнаружены заготовки с уже истекшим сроком хранения, а также пищевые продукты без маркировки.
«За выявленные нарушения санитарного законодательства РФ в отношении ООО “СС Ресторанс энд кафе” составлен протокол о временном запрете деятельности. Предприятие опечатано. Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности», — добавили в пресс-службе.