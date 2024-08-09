«Влюблена и беременна»: Родные пропавшей в Дагестане студентки из Ростова полгода назад разоблачили фейки о дочери

В здравнице след Ани обрывается. Известно, что в санатории она находилась с 17:00 до 18:30−18:40. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем одна из них дает сбой. Остальные перестают фиксировать из-за сумерек. Информации о том, что на самом деле случилось с Анной, нет. Зато слухов, домыслов и версий — хоть отбавляй.