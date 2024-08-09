«Влюблена и беременна»: Родные пропавшей в Дагестане студентки из Ростова полгода назад разоблачили фейки о дочери

В субботу, 10 августа, будет ровно полгода со дня пропажи 22-летней ростовской спортсменки в Каспийске. Исчезновение и поиски Анны Цомартовой стали, пожалуй, одной из самых громких историй, касающихся людей, пропавших без вести.
Шесть месяцев тема о поисках девушки не сходит со страниц новостных изданий страны. А ориентировки Анны — старшей дочери в многодетной семье ростовчан — распространяются уже за пределами Российской Федерации.
НЕ СНИМАЛА ДЕНЬГИ С КАРТЫ, НЕ ПИТАЛА ТАЙНЫХ ЧУВСТВ К ТРЕНЕРУ.
Студентка третьего курса РЮИ МВД в феврале этого года в составе сборной по тайскому боксу выступала на соревнованиях в Каспийске. После проигрыша, который никак не влиял на ее спортивный путь, пошла на прогулку к морю.
Бродила по пляжу и наткнулась на дырявый забор. Анна перебралась через брешь в ограде, оказавшись на территории ведомственного санатория. Там она попала на камеры наблюдения. Кстати, незадолго до этого девушку сняли на мобильный телефон местные парни.
В здравнице след Ани обрывается. Известно, что в санатории она находилась с 17:00 до 18:30−18:40. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем одна из них дает сбой. Остальные перестают фиксировать из-за сумерек. Информации о том, что на самом деле случилось с Анной, нет. Зато слухов, домыслов и версий — хоть отбавляй.
Родители Диана и Николай Цомартовы предполагают, что пропажа Анны носит криминальный характер. При этом категорически исключают версию того, что дочь могла что-то с собой сделать, погибнуть в море.
Анну искали в воде очень тщательно.
— Но там ее нет и не было. Мы абсолютно точно в этом уверены, — говорит Диана.
Также Анна не снимала деньги с карточки, как в свое время писали в интернете подписчики различных пабликов. И, как фантазировали в соцсетях комментаторы, не страдала от неразделенной любви к тренеру к тренеру по тайскому боксу.
— И уж тем более дочь не была беременной! Парня у нее тоже не было.
Родные говорят, что Анна не хотела растрачивать свое время на мимолетные увлечения. Девушка ждала своего человека, с которым могла бы создать семью. При этом ростовчанка не торопилась «выскочить» замуж.
— Дочь хотела вначале получить образование, встать на ноги, научиться зарабатывать, — поясняет мама.
«ПОСТУПИЛ ПРИКАЗ НА ПЕРЕДАЧУ ДЕЛА».
Все эти полгода Николай и Диана делают все, что могут, чтобы найти Аню. Диана Цомартова побывала в приемной Президента России в Москве, добилась того, чтобы дело передали из Дагестана в центральный аппарат следственного комитет РФ.
При этом ростовчанка говорит, что республиканские следователи делали все, что в их силах, но ресурсов, видимо, оказалось недостаточно.
— СК РФ по республике Дагестан проделали огромную работу, за которую я очень благодарна! Спасибо! Я также прошу следователь республики не оставлять нас. Продолжать вместе с нами искать Аню!
Как именно будут действовать специалисты центрального аппарата СК, Диана еще не знает.
— Пока поступил приказ на передачу дела, оно, кстати, насчитывает 12 томов. Специалисту потребуется время, чтобы ознакомиться с материалами. В любом случае, я на сто процентов доверяю следователям. И, конечно, верю, что все вместе мы сможем найти Аню.