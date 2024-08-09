На севере Омской области пьяный водитель без прав врезался в автобус

Сегодня утром в Таре, возле дома по улице Советской, 88, автомобиль «Дэу» врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Затем его откинуло на опору дорожного знака.
В момент ДТП пассажиров в автобусе, к счастью, не было, а вот в легковушке полно. Там ехала компания мужчин возрастом от 41-го до 24 лет. Пассажиров и водителя «ДЭУ» доставили в медицинское учреждение.
"Установлено, что водитель легкового автомобиля не имеет права управления транспортными средствами и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания алкотектора — 0,655 мг/л, — сообщили в омской полиции.
За вождение без прав и в нетрезвом виде на мужчину завели административное дело. Ему грозит 30-тысячный штраф и лишение прав, которых у него и так нет.