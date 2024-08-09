В Волгограде лжеброкеры обманули 56-летнюю женщину на 3,5 млн

— На протяжении 8 месяцев потерпевшая перечисляла свои сбережения через криптообменник на кошелек криптовалюты компании. В общей сумме женщина перевела почти 3,5 млн рублей. Когда она попыталась вернуть средства и прибыль, брокер оказался недоступным, — уточнили в полиции региона.