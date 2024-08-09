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В Волгограде лжеброкеры обманули 56-летнюю женщину на 3,5 млн

Полиция Волгограда разыскивает лжеброкеров.

Волгоградская полиция разыскивает телефонных мошенников, которые обманули 56-летнюю местную жительницу на 3,5 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, потерпевшей позвонили лжеброкеры и предложили неплохой заработок на инвестициях.

— На протяжении 8 месяцев потерпевшая перечисляла свои сбережения через криптообменник на кошелек криптовалюты компании. В общей сумме женщина перевела почти 3,5 млн рублей. Когда она попыталась вернуть средства и прибыль, брокер оказался недоступным, — уточнили в полиции региона.

Стражи порядка призывают жителей Волгоградской области сохранять бдительность и не доверять незнакомцам. Брокеры не просят переводить деньги на счета физических лиц.