Две легковушки столкнулись на трассе в Ростовской области, есть пострадавший

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в Госавтоинспекции. Аварию зарегистрировали вчера, 8 августа, на трассе Егорлыкская — Новороговская — Плоская.
Предварительно автоинспекторы выяснили, что 57-летний водитель Chevrolet Niva на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезжую часть автомобилю «ВАЗ-21102».
В итоге после столкновения травмы получил 63-летний водитель «ВАЗа», мужчину увезли в больницу. Определить точную причину аварии должны сотрудники полиции.
Правоохранители просят всех автолюбителей быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, а также выдерживать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.