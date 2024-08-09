Колумбус
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две легковушки столкнулись на трассе в Ростовской области, есть пострадавший

В Ростовской области водитель «ВАЗа» попал в больницу после ДТП с Chevrolet Niva.

Источник: Комсомольская правда

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в Госавтоинспекции. Аварию зарегистрировали вчера, 8 августа, на трассе Егорлыкская — Новороговская — Плоская.

Предварительно автоинспекторы выяснили, что 57-летний водитель Chevrolet Niva на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезжую часть автомобилю «ВАЗ-21102».

В итоге после столкновения травмы получил 63-летний водитель «ВАЗа», мужчину увезли в больницу. Определить точную причину аварии должны сотрудники полиции.

Правоохранители просят всех автолюбителей быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, а также выдерживать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.