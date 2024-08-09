В районе Воронежской области взорвали 85 боеприпасов

В четверг, 8 августа, из Острогожского района вывезли 85 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В 13.10 их уничтожили на специальной подрывной площадке. Она расположена в Каширском районе.
Среди боеприпасов, взлетевших на воздух, были четыре артиллерийских снарядов. Из них два 37-миллиметровые и по одному калибра 20 и 88 мм. А также 81 мина. Из них лишь одна 82 миллиметровые, остальные калибра 50 мм.
В Воронежской области регулярно находят взрывоопасные следы Великой Отечественной войны. ЧП при их ликвидации, как правило, не возникают.