В районе Воронежской области взорвали 85 боеприпасов

Среди боеприпасов, взлетевших на воздух, были четыре артиллерийских снарядов. Из них два 37-миллиметровые и по одному калибра 20 и 88 мм. А также 81 мина. Из них лишь одна 82 миллиметровые, остальные калибра 50 мм.