«Давайте тогда уроки физкультуры отменим?»: опекун Далера — о том, зачем заставлял малыша приседать

— Было два случая, когда я видел, как Вероника дает ему затрещины. Я говорил: «Зачем ты его бьешь?! Пускай лучше приседает». Далер не плакал, спокойно это делал. Но это длилось от двух до пяти минут. Это и для него полезно. Показания, что он делал это часами… Это невозможно. Даже эксперт это признал. Если это истязания, то давайте тогда уроки физкультуры в школах отменим! — объяснил «КП-Екатеринбург» свою позицию Александр Наумов.