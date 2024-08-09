«Давайте тогда уроки физкультуры отменим?»: опекун Далера — о том, зачем заставлял малыша приседать

В Екатеринбургском гарнизонном суде подходит к завершению рассмотрение уголовного дела Александра Наумова. Мужчину обвиняют в истязаниях мальчика Далера. Имя ребенка на слуху с июля 2023 года. Тогда его опекунша Вероника и жена Александра заявила, что ребенок пропал. Но на четвертый день полусгнившее тело мальчика нашли в гараже Наумовых.
По версии следствия, Вероника расправилась с Далером еще в декабре 2022 года. Связала скотчем, избила обувной ложкой и утопила в ванне. После чего положила труп в пакет и в спортивной сумке унесла в гараж. Свою причастность к смерти ребенка женщина отрицает до сих пор.
По версии следствия, Александр Наумов заставлял ребенка стоять в стойке «полтора», приседать, а также бил шокером. Однако тот свою вину в истязаниях не признает, но при этом во время допроса в суде 9 августа заявил, что заставлял Далера приседать в воспитательных целях.
— Было два случая, когда я видел, как Вероника дает ему затрещины. Я говорил: «Зачем ты его бьешь?! Пускай лучше приседает». Далер не плакал, спокойно это делал. Но это длилось от двух до пяти минут. Это и для него полезно. Показания, что он делал это часами… Это невозможно. Даже эксперт это признал. Если это истязания, то давайте тогда уроки физкультуры в школах отменим! — объяснил «КП-Екатеринбург» свою позицию Александр Наумов.
Добавим, что по его словам, даже после смерти мальчика Вероника не забирала его документы из детского сада.
— В период с января по декабрь 2022 года ребёнок без уважительной причины не посещал детский сад более 200 дней, а с начала сентября 2022 года полностью перестал появляться в детском саду, — сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.
В связи с этим фигурантами уголовных дел также стали сотрудница органов опеки Евгения Вознесенская, а также бывшая заведующая детского сада № 546 «Семицветик» Анна Гилева. По данным прокуратуры, Вознесенская не проверила семью Наумовых в декабре 2022 года. А на слово поверила Веронике, что Далер в порядке. И составила ложный акт проверки условий проживания. Ее будут судить по статье 292.2 УК «Служебный подлог».
Гилева же не предала значению исчезновение Далера, которого не видели более 200 дней. А позже скрыла от полиции, что воспитатели видели синяки у мальчика еще в августе 2022 года. Ее предъявили обвинение по статье 293 УК «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и смерть человека».
— Сотрудница отдела опеки и попечительства лишь позвонила по телефону опекуну и в ходе разговора получила от последней ложную информацию об условиях проживания ребенка. Опекун, достоверно зная, что в результате ее противоправных действий наступила смерть малолетнего, скрыла данный факт от сотрудницы отдела опеки, — отметили в надзорном ведомстве.
Ожидается, что первое заседание по делу Вероники Наумовой и Даниила Егольникова пройдет в Свердловском областном суде до 27 августа, чтобы рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей для опекунши.