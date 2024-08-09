«Сына тошнит, плохо видит одним глазом»: толпа подростков напала на 15-летнего школьника в Иркутске

— Как рассказали дети, к старшему сыну подошел мальчик, ему на вид лет 9−11. Спросил, мол, во что ты играешь? Он ему ответил. Тот почему-то начал его донимать: оскорблял и использовал матерные слова. В руках у него якобы был игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками, он начал стрелять из него в Диму. Сын несколько раз ему говорил: «Отстань», «Не лезь». Но тот его не слушал, ему было весело. Вел себя задиристо. В какой-то момент сын не выдержал и пнул его по ноге. Тот ушел…