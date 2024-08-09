«Сына тошнит, плохо видит одним глазом»: толпа подростков напала на 15-летнего школьника в Иркутске

Закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, помутнение в глазу — это последствия прогулки для 15-летнего Дмитрия Ш. из Иркутска. На старшеклассника напали во дворе сверстники, недалеко от его дома. Что стало причиной конфликта? Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Подошел к сыну и начал его донимать».
— У меня двое детей. 15-летний Дмитрий и 8-летний Давид. В Иркутск мы переехали из другого региона в прошлом году. Нашли квартиру в микрорайоне Ново-Ленино, — рассказывает 39-летняя мать пострадавшего Ирина. — Дима все еще тяжело переносит процесс адаптации. Новая школа, учителя, вдобавок все друзья остались в другом городе. Он замкнут в себе, любит, например, просто сидеть и играть в телефоне. А вот младший, Давид, более коммуникабельный и открытый к общению, он сразу же обзавелся здесь новыми приятелями.
Конфликт, по словам матери, начался в одном из дворов на улице Баумана еще 4 августа. В тот день братья отправились вместе гулять на улицу. Дмитрий «зависал» в гаджете, сидя на лавочке, пока Давид неподалеку играл в футбол на площадке.
— Как рассказали дети, к старшему сыну подошел мальчик, ему на вид лет 9−11. Спросил, мол, во что ты играешь? Он ему ответил. Тот почему-то начал его донимать: оскорблял и использовал матерные слова. В руках у него якобы был игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками, он начал стрелять из него в Диму. Сын несколько раз ему говорил: «Отстань», «Не лезь». Но тот его не слушал, ему было весело. Вел себя задиристо. В какой-то момент сын не выдержал и пнул его по ноге. Тот ушел…
О случившемся сыновья рассказали Ирине в тот же день, когда зашли домой пообедать. Женщина решила, что не будет вмешиваться в разборки мальчишек, и братья разберутся сами. Поев, Дима и Давид опять ушли на улицу.
— Около восьми часов вечера вернулись домой. Давид был очень испуганный и в слезах. Сказал, что Диму сильно унизили. Оказалось, что тот мальчик позвал ребят постарше, человек 5−6. Они заставили Диму извиняться. Чуть ли не на колени его поставили. Смеялись над ним и снимали все на телефон. Мы поговорили с мальчиками, я успокоила их, и понадеялась, что конфликт закончен. Сказала, чтобы они больше не общались с этими ребятами …
Заставили извиняться и избили.
На следующий день братья вновь отправились гулять.
— Ближе к вечеру пришли домой, и я сразу поняла, что с Димой что-то не так, — рассказывает мать. — Лицо у него все красное, плачет и молчит. Начинаю расспрашивать. Он рассказал, что сидел, играл в телефон на лавочке, а тут опять подошла толпа, человек восемь. И опять его начали заставлять извиняться за предыдущую ситуацию. Предложили отойти за угол, поговорить. Сын увидел, что там его поджидали еще несколько человек, и сказал, что никуда не пойдет.
Далее, как узнала Ирина со слов сына, на Диму накинулись с кулаками. Били и пинали его по голове и лицу. Он успел закрыться руками. Бил подростка якобы один парень постарше, спортивного телосложения. Ему лет 16−17. Остальные просто не давали пострадавшему уйти. В это время младший брат плакал и просил ребят остановиться…
— Дима говорит, что него из носа пошла кровь. Потом толпа ушла, а он еще некоторое время пытался привести себя в порядок, так как не хотел пугать меня своим видом. Когда я обо всем узнала, тут же выбежала на улицу. Там находился очевидец избиения сына. Он дал мне адрес родителей этого мальчика, из-за которого возник конфликт. Но лично я с ними не общалась.
«Виновные должны понести наказание».
Ирина вызвала полицию. Правоохранители взяли показания у пострадавшего Димы и его брата. А после семья поехала в травмпункт.
— У сына диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга без видимых особенностей, ушибы мягких тканей лица. А еще сын жалуется, что после удара стал хуже видеть одним глазом. Его тошнило, у него болела голова. В итоге врачи приняли решение направить его в больницу. Несколько дней он находился в нейрохирургическом отделении, сегодня выписали. Его состояние нормальное, но он очень сильно пострадал морально…
Ирина планирует снова обращаться с заявлением в органы, с учетом травм, подтвержденных медиками. Говорит, что есть и свидетели нападения.
— Я хочу, чтобы виновные понесли наказание. Разве это нормально, что подростки нападают толпой на одного? Я буду благодарна помощи очевидцев или людей, которые могут предоставить записи с камер видеонаблюдения.
ОФИЦИАЛЬНО.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили, что сообщение о конфликте между несовершеннолетними поступало в дежурную часть отдела полиции в Ленинском округе областного центра. С участниками инцидента и их законными представителями работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Проводится всесторонняя проверка.