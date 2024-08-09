Российская тяжелая техника направлена в Курскую область из-за атаки ВСУ

ВС РФ наращивают силы в Курской области, в регион направлена тяжелая техника. Бои продолжаются четвертый день, по данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники. Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города-спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей.