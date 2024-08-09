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Полицейские в Ростове задержали трех жителей Ставрополья за нарушение порядка

В Ростове скрутили троих агрессивных мужчин, перекрывших проезд на парковку.
Источник: Комсомольская правда

Рядом с ж/д вокзалом в Ростове-на-Дону транспортные полицейские скрутили агрессивных нарушителей, перегородивших въезд на парковку. Об инциденте стало известно сегодня, 9 августа.

Как выяснилось, трое мужчин закрыли своим автомобилем проезд и не реагировали на просьбы других водителей, а также грубили в им в ответ. В итоге потребовалась помощь правоохранителей.

Когда сотрудники подъехали, бузотеры тут же засобирались и попытались скрыться, но маневр не удался. После требования предъявить документы последовала новая безуспешная попытка побега. Тогда нарушителей задержали с применением физической силы.

— К этому моменту личности мужчин уже известны, это жители Ставропольского края в возрасте от 23 до 26 лет. В их отношении составили административные протоколы по части 2 ст. 20.1 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, ранее в донской столице неизвестные на машине открыли стрельбу по остановке.