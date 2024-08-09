Полицейские в Ростове задержали трех жителей Ставрополья за нарушение порядка

— К этому моменту личности мужчин уже известны, это жители Ставропольского края в возрасте от 23 до 26 лет. В их отношении составили административные протоколы по части 2 ст. 20.1 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.