В Татарстане вынесли приговор преступной группе за убийство и разбой

Инцидент произошел весной 2023 года. Обвиняемые, включая 17-летнего подростка, на автовокзале в Набережных Челнах познакомились с жителем Удмуртии, ожидающего автобус в Альметьевск. Компания распивала алкоголь, после чего костромичи решили, что у мужчины с собой должна быть крупная сумма денег.