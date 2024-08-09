В Татарстане вынесли приговор преступной группе за убийство и разбой

В Татарстане вынесли приговор четырем жителям Костромской области. Их в разной степени признали виновными в разбое, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также в убийстве группой лиц по предварительному сговору, чтобы скрыть другое преступление.
Инцидент произошел весной 2023 года. Обвиняемые, включая 17-летнего подростка, на автовокзале в Набережных Челнах познакомились с жителем Удмуртии, ожидающего автобус в Альметьевск. Компания распивала алкоголь, после чего костромичи решили, что у мужчины с собой должна быть крупная сумма денег.
Они избили потерпевшего, несколько раз ударили ножом в область спины и головы. После тело мужчины оттащили в лесопосадку, одежду и мобильный телефон похитили, а затем покинули город.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 9,5 до 20 лет, сообщает СУ СКР по Татарстану.